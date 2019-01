Die stärkste Basketball-Liga der Welt befindet sich in der 14. Woche und bietet Spannung pur.

In der Nacht auf Dienstag empfangen die Houston Rockets die Memphis Grizzlies zum Duell. Rockets-Superstar James Harden ist derzeit in bestechender Form. Gegen die Cleveland Cavaliers schrieb Harden zuletzt Geschichte: Als erstem Profi in der Historie der NBA gelang es dem MVP, in unter 30 Minuten Spielzeit ein Triple-Double zu erzielen.

Für den Guard war es das 15. Spiel in Serie, in dem ihm mindestens 30 Punkte gelangen. Die Rockets belegen aktuell Rang fünf der Tabelle im Westen. (Service: Tabellen der NBA)

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop

Celtics bei Nets gefordert

Die Boston Celtics um den Deutschen Daniel Theis sind bei den Brooklyn Nets gefordert. Die Franchise aus Boston liegt mit einer Bilanz von 25 Siegen und 17 Niederlagen auf Rang fünf der Eastern Conference und damit auf Playoff-Kurs. Die Nets belegen Platz sieben im Osten.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben

SPORT1 US und DAZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

Mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen derzeit sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der 13. Woche in der NBA:

Dienstag, 15. Januar:

Brooklyn Nets - Boston Celtics (1.30 Uhr)

Houston Rockets - Memphis Grizzlies (2 Uhr)

Mittwoch, 16. Januar:

Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder (1.30 Uhr)

Denver Nuggets - Golden State Warriors (3 Uhr) LIVE auf DAZN

Los Angeles Lakers - Chicago Bulls (4.30 Uhr)

Donnerstag, 17. Januar:

Boston Celtics - Toronto Raptors (2 Uhr)

Houston Rockets - Brooklyn Nets (2 Uhr)

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs (2.30 Uhr)

Freitag, 18. Januar:

Denver Nuggets - Chicago Bulls (3 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers (3.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Samstag, 19. Januar:

Boston Celtics - Memphis Grizzlies (1 Uhr)

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors (4.30 Uhr)

Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder (21.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Sonntag, 20. Januar:

Indiana Pacers - Dallas Mavericks (1 Uhr)

Atlanta Hawks - Boston Celtics (1.30 Uhr)

Houston Rockets - Los Angeles Lakers (2.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Montag, 21. Januar:

Indiana Pacers - Charlotte Hornets (0 Uhr) LIVE auf DAZN

New York Knicks - Oklahoma City Thunder (18.30 Uhr)

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks (20 Uhr) LIVE auf DAZN