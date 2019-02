NBA: James Harden und Houston Rockets patzen bei Timberwolves

James Harden hat seine Serie trotz einer Niederlage weiter ausgebaut.

Der Superstar der Houston Rockets kam bei der 111:121-Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves auf 42 Zähler und schaffte es damit auch, im 31. Spiel in Folge 30 Punkte oder mehr zu erzielen.

Harden erreicht dadurch die Marke von NBA-Legende Wilt Chamberlain. Allerdings hält dieser auch den Rekord mit 65 Spielen in Serie über 30 Punkte.(Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Duo glänzt für Timberwolves

Mit einem Vier-Punkt-Spiel im dritten Viertel machte Harden bereits die 30 voll. Er wurde beim Dreierversuch von Gegenspieler Josh Okogie gefoult und verwandelte den Wurf plus Bonusfreiwurf.

Auf Seiten der Timberwolves war Jeff Teague mit 27 Punkten bester Werfer. Karl-Anthony Towns steuerte 25 Zähler bei.

Rockets mit Harden auf Playoff-Kurs

In einem Duell auf Augenhöhe traf Harden in der Schlussphase drei Dreier in Folge und brachte sein Team bis auf vier Zähler heran, doch anschließend trafen die Texaner keinen Wurf mehr und die Timberwolves konnten sich den Sieg sichern.

Trotz der Pleite liegen die Rockets im Westen aktuell auf Playoff-Kurs, müssen aber um den Heimvorteil für die erste Runde kämpfen. Den Timberwolves fehlen drei Siege auf einen Playoff-Platz.

Warriors patzen in Portland

NBA-Champion Golden State Warriors hat eine Niederlage kassiert.

Steph Curry und Co. unterlagen bei den Portland Trail Blazers mit 129:107 und verloren damit erstmals nach fünf Siegen in Folge. Beste Werfer für die Warriors waren Curry und Kevin Durant mit je 32 Zählern. Dreier-Spezialist Klay Thompson erwischte einen rabenschwarzen Tag, er traf nur zwei seiner 16 Wurfversuche.

Bei den Blazers war Damian Lillard mit 29 Punkten bester Punktesammler.

Warriors-Coach fliegt aus Halle

Die Partie entwickelte sich im Schussabschnitt zu einer hitzigen Angelegenheit. Portlands Zach Collins und Thompson kassierten nach einem Verbal-Duell je ein technisches Foul und knapp vier Minuten vor Ende der Partie flog Warriors-Coach Steve Kerr aus der Halle. Nach einem unsportlichen Foul gegen Draymond Green hatte er sein Notizbrett aufs Spielfeld geworfen und die Referees angeschrien.

Durch die anschließenden Freiwürfe konnte sich Portland ein Polster von zwölf Punkten aufbauen, was die Entscheidung brachte.

Trotz der Pleite verteidigen die Warriors ihre Führung in der Western Conference, während Portland auf Rang vier liegt.

Jokic und Nuggets ringen Sacramento nieder

Derweil hat Überraschungsteam Denver Nuggets die Sacramento Kings bezwungen.

Nuggets-Star Nikola Jokic sorgte beim knappen 120:118-Erfolg für den Sieg, als er 0,3 Sekunden vor Ende der Partie den Ball in den Korb tippte. Der Serbe lieferte beim Comeback von Isaiah Thomas eine bärenstarke Vorstellung ab. 20 Punkte, 18 Rebounds und elf Assists bedeuteten das 28. Triple-Double in Jokics Karriere.

Aber auch Thomas glänzte bei seinem Debüt. Er verwandelte im dritten Viertel zwei wichtige Dreier und kam nach seiner langwierigen Hüftverletzung auf acht Zähler in 13 Minuten.

Die Nuggets stehen im Westen auf Rang zwei mit einer Bilanz von 39 Siegen und 18 Niederlagen und sind klar auf Playoff-Kurs - erstmals seit der Saison 2012/2013.

Triple-Overtime in Cleveland

Einen wilden Schlagabtausch bekamen die Fans in Cleveland zu sehen.

Beim 148:139-Auswärtserfolg der Brooklyn Nets über die Cavs gab es drei Verlängerungen, bevor der Sieger fest stand. D'Angelo Russell war der Matchwinner für die Nets mit seinen 14 Punkten in der dritten Overtime.

Topscorer der Partie war Clevelands Jordan Clarkson mit 42 Zählern.