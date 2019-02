Das NBA-Powerranking zum Durchklicken:

Die NBA nimmt nach der All-Star-Pause wieder Fahrt auf. Die heiße Phase im Kampf um den Einzug in die NBA-Playoffs beginnt.

NBA-Champion Golden State Warriors möchte dabei seinen Titel verteidigen, wird in dieser Saison von mehreren Teams gejagt - auch aus der Eastern Conference. Dort bahnt sich ein spektakuläres Rennen an, da sich einige Top-Teams per Trade prominent verstärkt haben.

In den unteren Tabellenregionen kämpfen die Teams um eine gute Ausgangsposition für den kommenden NBA-Draft, wo College-Wunderkind Zion Williamson als potenzieller Nummer-Eins-Pick gilt.

Spannung ist also garantiert. SPORT1 zeigt das große NBA-Powerranking.