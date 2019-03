Dirk Nowitzki mit Meilenstein: Wilt Chamberlain in NBA-Scorerliste überholt

Gänsehaut-Moment in der NBA.

Es lief gerade einmal die vierte Minute bei der Partie zwischen den Dallas Mavericks und den New Orleans Pelicans, plötzlich erhoben sich die 20.000 Zuschauer von ihren Plätzen und ein Jubel-Orkan brandete auf.(Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Der Grund: Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks hatte soeben in der ewigen Scorerliste der NBA Wilt Chamberlain überholt und steht nun auf Rang sechs der besten Scorer in der NBA-Geschichte. Dabei hatte Nowitzki während der Saison sogar Zweifel, ob er die Marke erreicht. "Vor der Saison zu wissen, dass ich nur 200 Punkte dahinter bin, aber dann gab es Zeiten, wo ich dachte, ich schaffe es nicht", erklärte er nach der Partie gegen New Orleans.

Anzeige

Schon früh in der Partie traf der Würzburger, der in der Startformation stand, einen ersten Sprungwurf und legte dann, mit noch 8:33 Minuten im ersten Viertel auf der Uhr, einen weiteren Sprungwurf nach. Dieser ließ ihn an den 31.419 Zählern von Chamberlain vorbeiziehen. Vor der Partie hatten ihm lediglich noch vier Zähler gefehlt.

"Das ist verrückt"

Der Wurf zum Meilenstein war dabei in gewisser Weise sinnbildlich für die Laufbahn von Nowitzki. Er stand zwischen Dreier- und Freiwurf-Linie und überwarf einfach seinen Gegenspieler Kenrich Williams mit einem Sprungwurf. Zuvor hatte Luka Doncic ihm den Ball gepasst. "Ich habe mir meine Zeit genommen, ihn ausgeguckt, wie ich es schon Millionen Mal gemacht habe. Dann habe ich über ihn geworfen und er war drin. Ich war glücklich", schilderte der 40-Jährige den entscheidenden Wurf.

Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop | ANZEIGE

Nun steht in der ewigen Scorer-Rangliste nur noch Kareem Abdul-Jabber als Big Man vor dem Deutschen.

"Das ist verrückt, niemals in einer Million Jahren, hätte Dirk oder ich oder irgendjemand geglaubt, dass er Wilt überholt", sagte Mavs-Besitzer Mark Cuban nach der Partie und fügte hinzu: "Dirk ist die Franchise. Alles was wir in den vergangenen zwei Jahrzehnten erreicht haben, ist wegen ihm."

Auch zahlreiche NBA-Stars gratulierten dem 40-Jährigen zum Erreichen des Meilensteins. So schrieb James Harden von den Houston Rockets "Legende" und LeBron James von den Los Angeles Lakers schrieb: "Gratulation, großer Typ."

In der Partie gegen die Pelicans mussten sich Nowitzki, der am Ende auf acht Punkte kam, und Dallas aber mit 125:129 nach Verlängerung geschlagen geben.

Doncic gelang mit 29 Punkten, 13 Rebounds und 10 Assists ein Triple-Double. Maxi Kleber steuerte neun Punkte, sechs Rebounds, zwei Assists und zwei Blocks bei.

Auf Seiten der Pelicans war Julius Randle mit 30 Zählern der beste Werfer. Elfrid Payton gelang sein fünftes Triple-Double in Folge, eine Marke die nur Michael Jordan und Russell Westbrook bisher erreicht haben.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die Mavericks weisen durch die 42. Saison-Niederlage, gemeinsam mit den Memphis Grizzlies, die zweitschlechteste Bilanz im Westen auf, während die Pelicans drei Siege mehr auf dem Konto haben. Doch beide Teams versuchen sich eine gute Ausgangsposition für den anstehenden NBA-Draft und die Chance auf einen Top-Pick zu erarbeiten.