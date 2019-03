Nationalspieler Dennis Schröder hat Dirk Nowitzki vor dem womöglich letzten NBA-Duell mit dem Superstar noch einmal großen Respekt gezollt. "Er hat die Basketball-Community in Deutschland groß gemacht, auch international. Er hatte eine unglaubliche Karriere", sagte der 25-Jährige.

Mit Oklahoma City Thunder empfängt der Point Guard am Sonntagabend Nowitzki und die Dallas Mavericks. "Wir werden dieses letzte Spiel genießen. Wenn es denn das letzte ist", sagte Schröder. OKC kämpft noch um einen Playoff-Platz, die Gäste sind bereits gescheitert.

Das Aufeinandertreffen mit Nowitzki (40), der in diesem Jahr nach seiner 21. NBA-Saison eventuell aufhört, bedeute ihm "eine Menge. Er ist einer der besten Forwards der Geschichte, wurde Meister und MVP", sagte Schröder und hob dazu die Leistungen des Würzburgers in der Nationalmannschaft hervor.

"Als ich jung war, hab ich nicht so sehr auf ihn geachtet. Aber als ich älter wurde, begriff ich, was er für Deutschland und die Liga bewirkt hat. Durch Dirk habe ich geglaubt, dass ich irgendwann in diese Liga kommen kann. Er hat die Basis für deutsche Spieler geschaffen."

