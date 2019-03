Es war ein Overtime-Krimi par excellence. Die Portland Trail Blazers rangen die Brooklyn Nets nach zwei Verlängerungen mit 148:144 nieder. Und doch sprach im Anschluss kaum jemand über das Spiel.

Der Grund: Die Horror-Verletzung von Blazers-Star Jusuf Nurkic. Der Center der Trail Blazers war mit 32 Punkten seines Teams bester Werfer, holte dazu 16 Rebounds. Doch in der Overtime, rund zwei Minuten vor Spielende, brach er sich bei einem Rebound-Versuch bei der Landung das Schien- und Wadenbein.

Minutenlang lag der Center auf dem Boden, die Mediziner und fassungslose Teamkollegen standen um ihm herum. Schließlich wurde er mit eine Trage abtransportiert. (SERVICE: Tabellen der NBA)

Anzeige

(Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Kanter: "Ich werde für ihn beten"

Auch nach dem Spiel gab es nur das eine Thema. Teamkollege Enes Kanter rang am Mikro um Fassung. "Es ist so hart. Einen seiner Brüder so zu sehen - ich weiß nicht, was ich sagen soll", erklärte Kanter. "Ich werde heute Nacht für ihn beten. Das ist größer als Basketball."

Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop | ANZEIGE

Sein Team könne die erreichten Playoffs nicht feiern. "Er ist ein großes Teil unserer Familie. Nicht unseres Teams, unserer Familie", sagte Kanter. "Es macht mich krank in meinem Bauch" erklärte Teamkollege Damian Lillard, zweitbester Werfer des Teams.

Auch der gegnerische Coach Kenny Atkinson zeigte sich bestürzt. "In der Kabine reden unsere Jungs über nichts anderes. Sie reden nicht über das Spiel oder die Niederlage."

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Einige NBA-Stars haben bereits via Twitter ihre Anteilnahme signalisiert. Blake Griffin, Trae Young, Luka Doncic: Sie alle denken an den schwer verletzten Center der Portland Trail Blazers, für den die Saison beendet sein dürfte.