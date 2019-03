NBA: LeBron James überholt Michael Jordan in Scorer-Liste gegen Denver

Es ist vollbracht!

LeBron James hat die Punktemarke von NBA-Legende Michael Jordan gebrochen und ist nun viertbester Scorer der NBA-Geschichte. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Gegen die Denver Nuggets stellte er im zweiten Viertel die 32.292 Karriere-Punkte von Jordan zunächst ein, bevor er mit einem Layup plus Bonusfreiwurf endgültig an "His Airness" vorbeizog.

Die Zuschauer im Staples Center erhoben sich von ihren Plätzen und feierten James mit Standing Ovations. LeBron feierte seinen Meilenstein während der Partie nur kurz, als er seinen Zeigefinger Richtung Hallendecke streckte.

Vor der Partie hatte der Superstar bereits erklärt, dass er bereits sein ganzes Leben zu Jordan aufgeblickt habe. "Als Kind wollte ich sein wie er, das wird bestimmt cool werden", erklärte LeBron die Bedeutung dieser Bestmarke für ihn.

Vor dem Lakers-Star liegen nun nur noch Kobe Bryant auf Rang drei mit 33.643 Punkten, Karl Malone auf Rang zwei mit 36.928 Punkten und natürlich Kareem Abdul-Jabber auf Rang eins mit 38.387 Zählern.