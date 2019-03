Die NBA geht in die 21. Woche und hält wieder einige Leckerbissen parat. Der Kampf um die Playoffs wird immer spannender und SPORT1 ist hautnah dabei. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Zum Start in die neue Spielwoche sind Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks zu Gast bei den Brooklyn Nets. Nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen haben die Mavs mit lediglich 27 Siegen im Kampf um die Playoffs kaum noch eine Chance.

Zuletzt setzte es beim 81:111 gegen die Memphis Grizzlies die höchste Niederlage der Saison. "Wir haben einen Tritt in den Hintern bekommen, ganz einfach", zog Forward Tim Hardaway Jr. ein ernüchterndes Fazit. Da sich die Nets ihrerseits noch mitten im Kampf um die Playoffs befinden, wird sich das Team von Head-Coach Rick Carlisle im Barclays Center deutlich steigern müssen, um nicht erneut als Verlierer vom Feld zu gehen.

Anzeige

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Lakers im Stadtduell bei den Clippers

Unterdessen kommt es in Los Angeles zum Stadtduell zwischen den Lakers um Superstar LeBron James und den Clippers. Während sich letztere auf dem besten Wege in Richtung Playoffs befinden, drohen die Lakers diese zu verpassen. Bereits fünf Siege beträgt der Rückstand auf die San Antonio Spurs, die derzeit auf dem achten Platz in der Western Conference liegen.

SPORT1+ und DAZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

Zuletzt hatten die Lakers eine peinliche Pleite gegen Schlusslicht Phoenix Suns hinnehmen müssen. Nie zuvor in seiner NBA-Karriere hatte James gegen ein Team mit einer schlechteren Bilanz verloren. "Wir hätten dieses Spiel natürlich gebraucht", bemängelte er daher mit Hinblick auf die Playoffs.

Nuggets zu Gast in San Antonio

Im Fight um Platz eins im Westen sind die Denver Nuggets derweil bei den San Antonio Spurs gefordert.

Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop | ANZEIGE

Die Topspiele und Partien der Deutschen der 21. Woche in der NBA:

Dienstag, 5. März:

Brooklyn Nets - Dallas Mavericks (1.30 Uhr)

San Antonio Spurs - Denver Nuggets (2.30 Uhr) LIVE auf SPORT1+

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks (3 Uhr)

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers (4.30 Uhr)

Mittwoch, 6. März:

Philadelphia 76ers - Orlando Magic (1 Uhr)

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder (2 Uhr)

Toronto Raptors - Houston Rockets (2 Uhr)

Golden State Warriors - Boston Celtics (4.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Donnerstag, 7. März:

Washington Wizards - Dallas Mavericks (1 Uhr)

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers (2 Uhr)

Sacramento Kings - Boston Celtics (4 Uhr)

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets (4.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Freitag, 8. März:

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers (2 Uhr) LIVE auf DAZN

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder (4.30 Uhr)

Samstag, 9. März:

Orlando Magic - Dallas Mavericks (1 Uhr)

New Orleans Pelicans - Toronto Raptors (2 Uhr)

Houston Rockets - Philadelphia 76ers (2 Uhr) LIVE auf SPORT1+ und DAZN

Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder (4.30 Uhr)

Golden State Warriors - Denver Nuggets (4.30 Uhr)

Sonntag, 10. März:

Los Angeles Lakers - Boston Celtics (2.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets (3 Uhr)

Detroit Pistons - Chicago Bulls (17 Uhr) LIVE auf DAZN

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers (20.30 Uhr) LIVE auf DAZN

Miami Heat - Toronto Raptors (20.30 Uhr)

Montag, 11. März:

Dallas Mavericks - Houston Rockets (0 Uhr)

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks (1 Uhr)

Golden State Warriors - Phoenix Suns (1.30 Uhr)