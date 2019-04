Superstar LeBron James kann sich durchaus vorstellen, bei den Olympischen Sommerspielen 2020 für das Team der USA ein viertes Mal auf Medaillenjagd zu gehen. Eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in China (31. August bis 15. September) schließt der 34-Jährige vom NBA-Klub Los Angeles Lakers allerdings kategorisch aus.

Olympia sei "eine Möglichkeit", sagte James dem Online-Portal The Athletic: "Es hängt davon ab, wie ich mich fühle. Aber liebe die Olympischen Spiele." 2008 und 2012 gewann "King James" mit den USA die Goldmedaille, 2004 reichte es nur zu Bronze. Auf Olympia 2016 in Rio de Janeiro hatte der Forward verzichtet.

James spielt definitiv nicht bei der WM

Auch für die Weltmeisterschaft im Reich der Mitte werde er Nationaltrainer Gregg Popovich eine klare Absage erteilen. "Ich liebe alles an Pop, aber das ist kein guter Sommer für mich", erklärte James, der sich in der spielfreien Zeit ganz der Produktion des Kinofilms "Space Jam 2" widmen will, in dem er die Hauptrolle übernimmt.

Anzeige

Der viermalige Liga-MVP James hatte seine Saison am Samstag vorzeitig beendet, nachdem die Lakers die Playoffs nicht mehr erreichen können und er selbst wegen Leistenproblemen zahlreiche Spiele auslassen musste.

Der Superstar, im vergangenen Sommer von den Cleveland Cavaliers nach L.A. gewechselt, hatte zuvor 13-mal in Serie mit seinen Teams die Endrunde erreicht, zuletzt stand er gar achtmal in Folge im Finale. 2005 war er letztmals nicht in den Play-offs dabei. "Ich überlege mir jetzt, wie ich aus zwei zusätzlichen Monaten für das Training so viel wie möglich herausholen kann", sagte James.

Die Fortsetzung von "Space Jam" soll im Juli 2021 erscheinen, 25 Jahre nachdem der Originalfilm mit NBA-Legende Michael Jordan und Animationsfiguren wie Bugs Bunny in die Kinos kam.