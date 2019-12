Das gab es in diesem Jahrzehnt noch nie. Die Dallas Mavericks erspielen sich im 3. Viertel eine 30-Punkte-Führung gegen NBA-Champion Toronto Raptors. Was danach folgt, geht in die Geschichte ein. Angeführt von Kyle Lowry spielen sich die Raptors in einen Rausch, während den Mavs um Star-Spieler Kristaps Porzingis (Bild) nichts mehr gelingt

© Getty Images