Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hofft darauf, dass NBA-Superstar Dirk Nowitzki sein Karriereende noch einmal aufschiebt.

"Ich glaube, er hat noch ein Jahr in sich", sagte der 25-Jährige im Interview mit DAZN und Spox. Zwar sei Nowitzkis Rücktritt "wahrscheinlich", aber er hoffe, "dass er sich noch einmal zusammenreißt und noch eine Saison durchmacht."

Schröder, der zeitweise gemeinsam mit Nowitzki in der Nationalmannschaft spielte, schwärmt in den höchsten Tönen vom Ausnahmespieler der Dallas Mavericks, der 2011 den NBA-Titel gewonnen hatte. "Wahnsinn. Was er gemacht hat, ist unglaublich. Er hat den deutschen Basketball natürlich komplett verändert und auch den Basketball in der NBA verändert", sagte der Point Guard der Oklahoma City Thunder.

Anzeige

Nowitzki lässt Karriereende offen

Bisher hat Nowitzki, der im Meisterjahr zudem als MVP (wertvollster Spieler) der Finalserie ausgezeichnet worden war, offen gelassen, ob er noch eine Saison dranhängt. Der 40 Jahre alte Würzburger könnte am kommenden Mittwoch (Ortszeit) sein letztes Spiel nach 21 Jahren in den USA bestreiten. Die Playoffs hat die Nummer sechs der ewigen NBA-Scorerliste mit den Mavericks frühzeitig verpasst.

Schröder hatte sein womöglich letztes Aufeinandertreffen mit Nowitzki in einem NBA-Spiel in der vergangenen Woche verloren. Mit OKC hat er die Play-off-Teilnahme sicher, das drohende Duell mit Meister Golden State Warriors in der ersten Runde macht Schröder keine Angst: "Wir haben sie auch schon öfters geschlagen. Um eine Meisterschaft zu gewinnen, musst du so oder so gegen die Besten gewinnen."