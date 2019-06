Die Award-Kandidaten der NBA-Saison 2018/19 zum Durchklicken:

Die NBA-Saison ist nach dem Titelgewinn der Toronto Raptors beendet. Nun stehen nur noch die individuellen Awards auf dem Plan.

Diese werden zum dritten Mal erst in einer Show vergeben, die am 24. Juni in Los Angeles stattfindet. Doch für die Bewertung zählt nur die Leistung der Regular Season, nicht die der Playoffs.

Wer wird wertvollster Spieler der Liga - James Harden oder Giannis Antetokounmpo? Gewinnt Luka Doncic die Auszeichnung zum besten Rookie des Jahres? Und welcher Trainer verdient den größten Respekt?

Anzeige

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

SPORT1 zeigt, welche Stars für welche Awards in Frage kommen - und gibt eine Prognose ab.