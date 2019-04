Die Award-Kandidaten der NBA-Saison 2018/19 zum Durchklicken:

In der Nacht auf den 11. April steigt der finale Spieltag der regulären Saison der NBA.

Es ist die letzte Möglichkeit für die Stars und Talente der Liga, sich für die individuellen Awards zu empfehlen.

Diese werden zwar zum dritten Mal erst in einer Show vergeben, die am 24. Juni in Los Angeles stattfindet. Doch für die Bewertung zählt nur die Leistung der Regular Season, nicht die der Playoffs.

Wer wird wertvollster Spieler der Liga? Gewinnt Luka Doncic die Auszeichnung zum besten Rookie des Jahres? Und welcher Trainer verdient den größten Respekt?

SPORT1 zeigt, welche Stars für welche Awards in Frage kommen - und gibt eine Prognose ab.