Dirk Nowitzki spielt aktuell seine 21. Saison. Ob er weitermacht oder am Ende der Spielzeit aufhört, hat er noch nicht entschieden.

Aber die Fans feiern den Würzburger in jeder Halle und bereiten ihm einen Abschied, wie ihn nur die größten des Sports bekommen. Diese Welle der Zuneigung von Fans aller Teams verdeutlicht erneut: Nowitzki gehört zu den ganz Großen, die die NBA bisher hervorgebracht hat - nicht nur sportlich, sondern auch menschlich.

Dabei duellierte sich Nowitzki mit einigen der größten NBA-Legenden aller Zeiten. Egal ob Michael Jordan, Shaquille O'Neal oder John Stockton, er hat sie alle auf dem Feld getroffen. Mit Steve Nash oder Jason Kidd hat er sogar den Locker Room geteilt.

An einige dieser Aufeinandertreffen hat Nowitzki gute Erinnerungen, an andere weniger gute. SPORT1 zeigt die prominenten Spieler, auf die Dirk Nowitzki in seiner Karriere traf.