NBA: Legende John Havlicek ist tot - Boston Celtics trauern

Die Boston Celtics trauern um Ikone John Havlicek. Der achtmalige NBA-Champion und Rekordspieler der Celtics starb im Alter von 79 Jahren in Florida.

Havlicek, der zuletzt an Parkinson gelitten hatte, gehörte der Hall of Fame der NBA an.

"Er war in jeder Hinsicht ein Champion", heißt es in einer Teamerklärung der Celtics: "Wir sind dankbar für all die Freude und Inspiration, die er uns gebracht hat." Sie würdigten Havlicek als "außergewöhnlich aufmerksam und großzügig, sowohl auf persönlicher Ebene als auch für Bedürftige".

Anzeige

Havlicek noch immer bester Scorer der Celtics

Havlicek wurde insgesamt 13-mal ins All-Star-Team gewählt. In Boston führt er noch heute die Rekordlisten als bester Werfer (26.395 Punkte) und als Spieler mit den meisten Spielen (1.270) an. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der NBA war Havlicek 1996 als einer der 50 besten NBA-Spieler der Geschichte geehrt worden.

"John Havlicek war ein wunderbarer Freund, der das Beste der NBA repräsentierte", sagte NBA-Boss Adam Silver: "Johns Leidenschaft und Energie haben ihn bei Basketballfans beliebt und ihn zu einem Modell für Generationen von NBA-Spielern gemacht." Havlicek habe einige der "ikonischsten Momente" der NBA-Geschichte mitgeprägt.