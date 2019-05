Danny Ainge, Präsident und General Manager der Boston Celtics hat einen Herzinfarkt erlitten.

Wie das NBA-Franchise via Twitter bekannt gab, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstagabend während des zweiten Spiels der Playoff-Halbfinal-Serie bei den Milwaukee Bucks.

"Danny Ainge erlitt am Dienstagabend in Milwaukee einen leichten Herzinfarkt. Er wurde sofort ärztlich versorgt und es wird erwartet, dass er sich vollständig erholt. Er wird in Kürze nach Boston zurückkehren. Weitere Informationen werden gegebenenfalls bereitgestellt", schrieben die Celtics.

Ainge als Spieler und GM Meister mit Boston

Der 60-Jährige gewann als Spieler drei Meisterschaften mit Boston und leitet seit 2003 die Geschicke beim Team aus Massachusetts. Als Vereinspräsident und General Manager führte er das Team 2008 zum bislang letzten NBA-Titel und gilt inzwischen als einer der klügsten Köpfe und Kaderbauer der Liga.

Bereits im Jahr 2009 erlitt der früherer Shooting Guard einen leichten Herzinfarkt.