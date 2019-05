NBA-Boss Adam Silver hat erneut mögliche Reformen in der Liga angeregt und sich dabei auch am europäischen Fußball orientiert.

Der Commissioner kann sich gut vorstellen, dass das Allstar-Game in naher Zukunft durch einen Pokalwettbewerb ersetzt wird, auch die Anzahl der Hauptrundenspiele könnte bei diesem Schritt reduziert werden.

"Im internationalen Fußball spielen sie in einer Saison verschiedene Cups aus", sagte Silver bei einem Forum (The Economic Club of Washington). "Ich habe unseren Teams gesagt, dass wir vielleicht die Saison um eine gewisse Anzahl von Spielen verkürzen und ein Turnier spielen sollten."

Der 57-Jährige betonte dabei aber, dass es sich bislang nur um Gedankenspiele handele: "Ich sage nur, dass wir über andere Konzepte nachdenken sollten." Die NBA habe derzeit vielleicht "zu viele Spiele", so Silver. Seit der Saison 1967/68 gibt es in der Hauptrunde 82 Begegnungen.