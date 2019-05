vergrößernverkleinern Für Pau Gasol ist die Saison nach nur drei Spielen für die Milwaukee Bucks vorzeitig beendet © Getty Images

Für Pau Gasol ist die Saison in der NBA vorzeitig beendet. Nach einer Operation am linken Fuß könnte auch sein Einsatz bei der anstehenden WM in Gefahr sein.