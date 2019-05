Damian Lillard von den Portland Trail Blazers spielt in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA mit einer Rippenverletzung.

Das gab der Superstar vor dem vierten Halbfinalspiel gegen Meister Golden State Warriors bekannt. Lillard trägt eine Polsterung, verzichtet aber auf Schmerztabletten.

"Das hat keinen Einfluss auf meine Leistung", betonte Lillard, der am Rippenansatz verletzt ist. Der 28-Jährige erlitt die Blessur im zweiten Spiel, als Warriors-Center Kevon Looney im Kampf um den Ball auf ihn fiel. Portland liegt 0:3 zurück, in der Nacht zu Dienstag droht in der Best-of-Seven-Serie bereits das Aus.