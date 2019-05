Die Portland Trail Blazers retten sich in Spiel sieben.

Sie schlugen im sechsten Duell der Conference-Semifinals die Denver Nuggets mit 119:108 und erzwingen damit ein entscheidendes siebtes Spiel. Für die Nuggets ist es die zweite Playoff-Serie in Folge, die über die volle Distanz geht. In der ersten Runde setzen sie sich dabei gegen die San Antonio Spurs durch.

Die Blazers konnten sich bei ihrem Erfolg wieder einmal auf ihr Guard-Duo Damian Lillard (32 Punkte) und CJ McCollum (30 Punkte) verlassen. Lillard lief vor allem von der Dreier-Linie regelrecht heiß und traf sechs Würfe von jenseits der 6,75-Meter-Linie. Zusätzlich steuerte Rodney Hood von der Bank aus 25 Punkte bei.

Bei den Nuggets konnte auch ein erneut überragender Nikola Jokic (29 Punkte, zwölf Rebounds und acht Assists) die Niederlage nicht verhindern. Jamal Murray gelangen 24 Punkte und zehn Rebounds.

Im vierten Viertel kam es zu einer Rangelei zwischen Will Barton und Torrey Craig von den Nuggets sowie Seth Curry und Zach Collins von den Blazers. Auslöser war ein Offensivfoul von Jokic. Doch mit vier technischen Fouls unterbanden die Referees die Auseinandersetzung.

Die Gäste aus Colorado kamen besser aus den Startlöchern und lagen bis zur Mitte des zweiten Viertels - teilweise sogar mit zehn Punkten - in Führung. Doch dann drehten die Hausherren im Moda Center auf und gaben die Führung nicht mehr aus den Händen. Zwar konnte Denver eine Minute vor Schluss auf zehn Zähler verkürzen, doch die Aufholjagd kam zu spät.

Am Samstag fällt nun die Entscheidung in Spiel sieben in Denver und die Nuggets haben die Chance erstmals seit 2009 in die Conference-Finals einzuziehen.