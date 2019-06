Die Toronto Raptors schreiben Geschichte, und holen in den Finals gegen die Golden State Warriors ihren ersten Titel.

Zugleich ist es auch die erste Meisterschaft eines kanadischen Franchise in der NBA. Nach dem 114:100-Erfolg in der Oracle Arena in San Francisco kennt der Jubel daher keine Grenzen mehr.

Doch nicht nur bei den Spielern brechen im Anschluss an das sechste Spiel der Finalserie alle Dämme. Auch in Toronto feiern die Fans vor der heimischen Scotiabank Arena und in der Innenstadt ausgelassen.

