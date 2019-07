Der Kadercheck der Dallas Mavericks zum Durchklicken:

Mit dem Karriereende von Dirk Nowitzki geht bei den Dallas Mavericks eine Ära zu Ende. Nach 21 Jahren braucht es ein neues Gesicht, das die Mavs repräsentiert. Mit Luka Doncic ist bereits der nächste Sympathie- und Leistungsträger gefunden, doch wie stark ist das Team?

Der Trade von Kristaps Porzingis von den New York Knicks nach Dallas schockte Anfang Februar die NBA. Was ist seitdem passiert? Keiner der erhofften Stars fand seinen Weg in das American Airlines Center.

Bei der Jagd nach einem großen Namen sind die Mavs in der Free Agency leer ausgegangen, doch was ist mit dem Rest? Reicht es für die Texaner im heiß umkämpften Westen für die Playoffs und wie sieht die Zukunft aus?

SPORT1 macht den Kadercheck.