NBA: Ende einer Ära - Die neuen Warriors im Check

Vor einem Jahr war noch alles gut: Die Golden State Warriors feierten in Cleveland gegen LeBron James ihren dritten Meistertitel in vier Jahren. Alle Experten waren sich einig: dieses Team könnte die größte Dynastie werden. Andre Iguodala, Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green and Kevin Durant (v.l.) bildeten ein fantastisches Lineup

© Getty Images