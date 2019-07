NBA: Portland Trail Blazers mit Lillard, McCollum, Whiteside im Kadercheck

Seit der Saison 2013/14 sind die Portland Trail Blazers Stammgast in den Playoffs. Für den ganz großen Wurf - den NBA-Titel - hat es aber nie gereicht. Am nächsten dran war die Franchise aus Oregon in diesem Jahr. In den Western Conference Finals mussten sich die Blazers aber der Übermacht der Golden State Warriors beugen (0:4)

© Getty Images