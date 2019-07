Ohne Nowitzki - Die Deutschen in der NBA mit Schröder, Kleber

Für David Krämer hat sich der Traum eines jeden Basketball-Spielers erfüllt. Am Mittwoch unterschrieb er einen Vertrag bei den Phoenix Suns und hat damit die Chance, kommende Saison in der NBA aufzulaufen. Der 22-Jährige ist der siebte Deutsche, der 2019/2020 in der besten Basketball-Liga der Welt spielen wird

© imago