Das Dream Team zum Durchklicken:

Bildergalerie Was das Dream Team von 1992 heute macht 26 Bilder

Es ist das vielleicht legendärste Team der Sportgeschichte: Vor 27 Jahren gewannen die USA am 8. August 1992 - wie erwartet - die Basketball-Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Barcelona.

Die Mannschaft ging als "Dream Team" in die Geschichte ein. Nie zuvor oder danach vereinte eine Mannschaft mehr individuelles Talent.

Erstmals nahmen NBA-Größen an Olympia teil. Das mit Superstars gespickte Team um Michael Jordan, Magic Johnson, Karl Malone, Larry Bird und Co. löste einen weltweiten Basketball-Boom aus und wurde 2010 sogar in die Hall of Fame aufgenommen.

Anzeige

Aber was machen die Spieler heute? SPORT1 zeigt, was ihnen geworden ist.