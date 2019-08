NBA: Denver Nuggets mit Jokic, Murray, Harris, Millsap im Check

Der Kadercheck der Denver Nuggets zum Durchklicken:

In einer Zeit, in der die Top-Teams der NBA im Kampf um den Titel gewaltig aufrüsten, sind die Denver Nuggets eine echte Ausnahme.

Die Franchise aus den Höhen von Colorado verpflichtete lediglich einen neuen Spieler und verstärkte sich im Draft mit einem riskanten Pick.

Doch der Erfolg der vergangenen Saison mit dem Einzug in die Western Conference Finals bei der ersten Playoff-Teilnahme seit Jahren und Platz zwei nach der regulären Saison bestätigten die Macher in Denver in ihrem langfristigen Plan.

14 knüppelharte Playoffspiele mit einer Vielzahl an Verlängerungen sorgten für einen enormen Erfahrungsschub von Nikola Jokic und Co.

Können sich die Nuggets in diesem Jahr noch weiter steigern oder rächt sich ihre Zurückhaltung auf dem Transfermarkt? SPORT1 macht den Kadercheck.