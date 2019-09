Prominente Unterstützung für LeBron James bei den Los Angeles Lakers.

Der zurückgetretene NBA-Star Dwyane Wade hat angekündigt, dass er mit LeBron bei den Lakers zusammenarbeiten wird.

"Ihr werdet mich definitv dort sehen. Ich werde dort sein und mit LeBron ein Workout machen, bevor das Spiel startet. Ich möchte dort dabei sein und so gut wie ich kann helfen", kündigte Wade in der Los Angeles Times an. Der 37 ergänzte, dass er mit "allen Spielern eine tolle Verbindung" habe. So hat er auch mit Ben Simmons und Josh Hart bereits Workouts in diesem Sommer absolviert.

Anzeige

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Wade und LeBron spielten von 2010 bis 2014 zusammen bei den Miami Heat und holten dort gemeinsam zwei Titel. Nach der vergangenen Saison beendete Wade seine Karriere, lässt sich aber noch ein Hintertürchen auf. "Ich bin fertig, aber meine Fitnessgeräte werden mich in Form halten, nur für den Fall, dass etwas passiert", sagte Wade mit einem Lächeln: "Ich werde in Form bleiben, weil man weiß nie. Sag niemals nie."

In der kommenden Saison werden auch die Söhne der beiden NBA-Legenden erstmals zusammenspielen. Wades Sohn Zaire geht an der Sierra Canyon School in sein letztes Jahr, während Bronny junior dort die erste Saison spielen wird.