Nicht erst seit dem Siegeszug des mathematisch-gestützten "Moneyball" wird in nahezu allen Teamsportarten die Datenanalyse immer wichtiger. Auch in der NBA wird händeringend die perfekte Balance zwischen Preis und Leistung gesucht - allzu oft misslingt dieses Unterfangen. SPORT1 zeigt auf Basis des "Player Efficiency Rankings (PER)" die überbezahltesten Spieler der Saison

© SPORT1-Montage: Getty Images/Picture Alliance