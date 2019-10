Das Warten hat ein Ende. Die NBA startet in ihre 74. Saison. Der Kampf um den Titel dürfte spannend wie lange nicht werden. Wie schlägt sich der Meister Toronto Raptors? Wer hat in Los Angeles die Nase vorn? Was geht für die deutschen NBA-Stars? Die Antworten im SPORT1-Powerranking

© SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/Getty Images/Imago/iStock