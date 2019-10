Die überbezahltesten Spieler der NBA 2019/20 zum Durchklicken:

Nicht erst seit dem Siegeszug des mathematisch-gestützten "Moneyball" wird in nahezu allen Teamsportarten die Datenanalyse immer wichtiger. Auch in der NBA wird händeringend die perfekte Balance zwischen Preis und Leistung gesucht - allzu oft misslingt dieses Unterfangen. SPORT1 zeigt auf Basis des "Player Efficiency Rankings (PER)" die überbezahltesten Spieler der Saison.

Das Player Efficiency Rating (PER) ist eine Statistik, die Effizienz eines Spielers messen soll. Die Idee hierzu stammt von NBA-Experte John Hollinger. Aus allen Positiv- und Negativstatistiken des Basketballs wird abhängig von der Einsatzdauer eine Kennzahl für die Stärke eines Spielers errechnet.

SPORT1 bildet aus Gehalt 19/20 und PER 18/19 einen Wert und errechnet daraus die größten Schnäppchen und die statistisch überbezahltesten NBA-Spieler. Erfasst wurden die 100 Top-Verdiener der NBA oder Spieler unter den Top 120 nach PER (Minimum 70 Einsätze oder 1000 Minuten).

Bei aus ihren Verträgen herausgekauften Spielern zählen das Gehalt beim neuen Team und nicht jenes auf der Gehaltsliste des alten Teams. Bei Spielern wie Kristaps Porzingis, die lange verletzt waren, nutzen wir ihre letzte vollständige Saison. Zudem verzichten wir auf Spieler wie John Wall oder Kevin Durant, die wohl die gesamte Saison ausfallen.