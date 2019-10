Unwiderstehlich stieg Maximilian Kleber in die Luft, klatschte den Ball vor das Brett und verhinderte in der heißen Phase des Spiels mit seinem Block gegen Jamal Murray einen Rückstand seiner Dallas Mavericks.

Doch der Deutsche glänzte beim 109:106 des früheren NBA-Champions bei den zuvor ungeschlagenen Denver Nuggets nicht nur in der Abwehr.

Vom "Maxi-mum Effort", dem maximalen Einsatz, schrieb die NBA nach der starken Vorstellung des Würzburgers, von Trainer Rick Carlisle gab es ein Sonderlob. "Er überrascht seine Gegner. Sie sehen ihn nicht - und dann blockt er einen Wurf. Manchmal pfeifen die Schiedsrichter, weil sie so etwas noch nie gesehen haben", sagte der 60-Jährige.

Kleber glänzt mit Punkten und Blocks

Kleber kam wieder von der Bank und war mit 14 Punkten gemeinsam mit Tim Hardaway Jr. bester Werfer seines Teams. Zudem gelangen dem Forward sieben Rebounds und drei Blocks, einer davon war an diesem Abend ganz besonders wichtig.

Dallas führte 107:106, Murray hätte Denver 1:07 Minuten vor Schluss per Korbleger in Führung bringen können, doch Kleber hatte etwas dagegen.

Der 27-Jährige blockte den Wurf, die Schiedsrichter sahen ein Goaltending und der Korb zählte, da der Ball den höchsten Punkt seiner Flugkurve angeblich schon überschritten hatte. Gut, dass solche Entscheidungen in den letzten zwei Minuten immer auf Video überprüft werden.

"Für mich war es ein sauberer Block. Ich war mir nicht hundertprozentig Prozent sicher, aber ziemlich sicher", erzählte Kleber später: "Ich dachte mir: Liegen die richtig? Liege ich falsch?" Sein erstes Gefühl stimmte, die Entscheidung wurde nach Ansicht der Aufnahmen rückgängig gemacht.

Mavs starten gut in Post-Nowitzki-Ära

Die Mavericks haben nach vier Partien drei Siege auf dem Konto. In der ersten Spielzeit nach dem Abschied von Superstar Dirk Nowitzki überzeugt Dallas mit starken Mannschaftsleistungen. Vor allem auswärts präsentieren sich die Mavs stark wie selten.

"Es geht auch darum, auswärts zu gewinnen. Denn das ist nicht einfach, gerade in der NBA. Der Trainer weist immer wieder darauf hin", sagte der Nationalspieler. "Du musst hart spielen, du musst rauskommen und mit Hingabe spielen", sagte Kleber.

Es läuft ohne Nowitzki, am Mittwoch steht der 41-Jährige im American Airlines Center aber noch einmal im Mittelpunkt. Dort findet die Zeremonie der Stadt anlässlich der Umbenennung eines Teils der nahe der Halle verlaufenden Olive Street in Nowitzki Way statt.

"Das ist eine große Ehre. Ich danke Euch aus tiefstem Herzen", sagte Nowitzki vor dem großen Tag.