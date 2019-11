Laut Dennis Schröder hat die Stimmung bei Oklahoma City Thunder unter dem Fehlstart in die neue NBA-Saison nicht gelitten. "Die Teamchemie ist großartig", sagte der deutsche Basketball-Nationalspieler, "wir unternehmen abseits des Spielfeldes viel miteinander."

OKC hat in der NBA drei von vier Partien verloren, Schröder glaubt fest an die Wende. "Es wird, aber wir brauchen noch etwas Zeit", sagte der 26-Jährige, "wir müssen als Einheit auftreten, um erfolgreich sein zu können."

Schröder freut frühe Spielansetzung

Wegen der Schwierigkeiten gab Schröder zu bedenken, dass der Klub "zwei oder drei" sehr talentierte Spieler verloren habe. Gemeint sind damit vor allem die Abgänge Russell Westbrook (Houston Rockets) und Paul George (L.A. Clippers).

Am Samstag (22.00 Uhr MEZ) spielt Oklahoma gegen die New Orleans Pelicans - zur europäischen Primetime. "Das ist großartig", sagte Schröder, "die deutschen Fans haben nicht immer die Chance zuzuschauen, weil die Spiele normalerweise um 2.00 oder 3.00 Uhr nachts laufen. Es ist immer toll, Deutschland in der besten Liga der Welt zu repräsentieren."