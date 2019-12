Die Dallas Mavericks müssen in der NBA ohne Superstar Luka Doncic in der Nacht auf Dienstag bei den Milwaukee Bucks antreten.

Wie das Ex-Team von Dirk Nowitzki am Sonntagabend bekannt gab, zog sich der Slowene bei der Niederlage gegen die Miami Heat eine Verstauchung des rechten Knöchels zu.

Der 20-Jährige wird die Reise zu den zuletzt 18 Mal in Folge siegreichen Bucks nicht antreten und stattdessen in Dallas an seiner Genesung arbeiten.

Zwei Wochen Pause für Doncic?

Laut ESPN soll Doncic bis zu zwei Wochen pausieren müssen, damit würde er bis zur Weihnachtspause nicht mehr zum Einsatz kommen. Erst am Mittwoch wollen die Mavs ein neues Verletzungsupdate geben.

Der Youngster ist einer der besten Spieler der laufenden NBA-Saison und hat sich zu einem ernstzunehmenden MVP-Kandidaten entwickelt.

Doncic hatte sich beim 118:122 gegen Miami schon nach 100 Sekunden verletzt, als er beim Absprung mit dem rechten Fuß umknickte und in die Kabine humpeln musste.