Kobe Bryants Tod hat die Welt nachhaltig erschüttert.

Die Legende der Los Angeles Lakers verstarb am Sonntag nach einem Hubschrauber-Absturz. Neben ihm fanden acht weitere Menschen den Tod, darunter seine 13 Jahre alte Tochter. Anteilnahmen und Beileidsbekundungen erreichten die Familie aus aller Welt.

Einen Tag nach dem Unglück ist nun publik geworden, dass eine der letzten Nachrichten von Bryant dem Sohn von Shaquille O’Neal, Shareef, gewidmet war - kurz vor seinem Tod. Der 20-Jährige offenbarte bei Instagram seinen Chatverlauf mit Bryant der vergangenen Monate. Die finale Nachricht scheint dabei vom Sonntag zu stammen.

"You good fam?", heißt es dort seitens Bryants. Auf Deutsch: "Alles gut, Kumpel?"

Die Nachricht wurde um 8.19 Uhr kalifornischer Zeit abgeschickt. Um 9.06 Uhr startete Bryant bereits mit dem Hubschrauber zum schließlich tödlichen Flug.

O'Neal bestürzt

"Yeah! Just been getting this work in trying to figure out my next move. How you been?", lautet die Antwort von O'Neal. Auf Deutsch: "Klar! Ich bin gerade dabei, mit dieser Sache meinen nächsten Schritt herauszufinden. Wie ist es dir ergangen?"

O'Neal sandte diese Nachricht um 10.58 Uhr ab, zu einer Zeit, da Bryant schon tot war.

O'Neal zeigte sich tief bestürzt, dass er Bryants Nachricht nicht früher gelesen hatte, um noch rechtzeitig zu antworten. Auf Instagram schrieb er: "Ich wünschte, ich wäre nicht eingeschlafen, sonst hätte ich mit dir sprechen können..."