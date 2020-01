Basketball-Superstar LeBron James hat wieder die Führung übernommen.

Beim zweiten Zwischenstand des Fan-Votings für das NBA-All-Star-Game liegt der 35-Jährige mit 3.359.871 Stimmen nun wieder vorne. Der bis dato Führende Luka Doncic von den Dallas Mavericks liegt mit 3.277.870 Stimmen auf Rang zwei vor Giannis Antetokounmpo (3.259.383 Stimmen). Auf Rang vier liegt James' Teamkollege Anthony Davis.

Das Fan-Voting zählt zu 50 Prozent für die Auswahl der Starter beim All-Star-Game. Zu je 25 Prozent zählen die Stimmen von Coaches und Journalisten.

Während Doncic im Gesamtranking hinter LeBron zurückgefallen ist, führt er das Rennen der Guards in der Western Conference vor James Harden an, der ebenfalls über zwei Millionen Stimmen erhalten hat. Dahinter liegt Damian Lillard von den Portland Trail Blazers mit deutlichem Abstand.

Celtics-Rookie in Top Ten

James und Davis führen den Reigen der All-Star-Kandidaten im Frontcourt der West-Auswahl an, während Antetoukounmpo im Osten der einzige Spieler mit über zwei Millionen Stimmen ist und damit den Frontcourt im Osten vor Joel Embiid und Pascal Siakam.

Immer noch auf Rang sechs liegt Celtics-Rookie Tacko Fall, der in der aktuellen Saison nur vier Mal spielte. Doch die Fans lieben den 2,26-Meter Hünen und wollen ihn beim All-Star-Game unbedingt dabei haben. Bei den Guards hat aktuell Atlantas Trae Young die Nase knapp vorn, vor Kyrie Irving und Kemba Walker.

Die NBA wird noch einen dritten Zwischenstand des Fan-Votings veröffentlichen, bevor am 20. Januar das Voting schließt. Das All-Star-Game findet am 16. Februar in Chicago statt.