LeBron James hat beim dritten Zwischenstand des Fanvotings für das NBA All-Star-Game seine Spitzenposition behalten.

Mit 4.747.887 Stimmen führt der 35-Jährige die Fanwahl vor Luka Doncic (4.598.328 Stimmen), Giannis Antetokounmpo (4.474.107 Stimmen), der das Voting in der Eastern Conference klar anführt, und Teamkollege Anthony Davis (4.412.619 Stimmen) an. Es war die letzte Veröffentlichung eines Zwischenstandes bevor am Montag um 23.59 Uhr (Ortszeit) das Voting beendet wird. Am 23. Januar verkündet die NBA dann die Starter des All-Star-Games.

Das Fanvoting zählt dabei zu 50 Prozent in die Entscheidung hinein, die andere Hälfte wird unter Journalisten und den Spielern selbst aufgeteilt.

Fanlieblinge weit vorne

Traditionell sorgt das Fanvoting auch für einige kuriose Entscheidungen. So ist bei den West-Guards der Ergänzungsspieler der Los Angeles Lakers, Alex Caruso, Vierter. Er gilt im Team von LeBron als absoluter Fanliebling und wird regelmäßig mit "MVP"-Rufen im Staples Center gefeiert. Caruso steht mit 894.827 Stimmen beispielsweise vor Russell Westbrook oder Top-Rookie Ja Morant.

Auch im Osten gibt es einen absoluten Fanliebling, der sogar eine noch kleinere Rolle als Caruso bei den Lakers einnimmt. Sein Name: Tacko Fall. Der Kult-Riese (2,26 Meter) von den Boston Celtics steht im Frontcourt des Ostens aktuell auf Rang sechs (757.375 Stimmen) und damit vor Spieler wie Gordon Hayward oder Andre Drummond.

Das All-Star-Game findet am 16. Februar in Chicago statt und die Kapitäne (die Gewinner des Fanvotings im Osten und Westen) stellen sich in einem Draft ihre Teams, unabhängig von der Conference-Zugehörigkeit, zusammen.