Nach dem tragischen Tod von NBA-Legende Kobe Bryant hat die Liga dem Ausnahmesportler viele Aktionen gewidmet.

In der Partie zwischen den Dallas Mavericks und den Oklahoma City Thunder leistete sich Dallas nach einer Schweigeminute vor Beginn der Partie zunächst eine Acht-Sekunden-Violation für das nicht rechtzeitige Ankommen im Vorderfeld in Erinnerung an die Nummer "8", die Bryant auf seinem Trikot bei den Lakers trug. Danach ließen die Thunder ihre 24 Sekunden Angriffszeit verstreichen, in Anlehnung an die Nummer "24", die Bryant ebenfalls trug. Anschließend zeigte die Spieluhr eine verbleibende Spielzeit von 11:24 Minuten an und die Shotclock stand ebenfalls bei 24.

Doncic: "Das schwerste Spiel, das ich jemals spielen musste"

Auch zahlreiche Spieler würdigten die Legende mit Aufschriften auf ihren Schuhen. Mavs-Superstar Luka Doncic erinnerte auf seinen Schuhen an alle neun Todesopfer des Helikopterabsturzes.

"Bei weitem das schwerste Spiel, das ich jemals spielen musste. Ich kann es immer noch nicht glauben. Immer bei uns", schrieb der Slowene auf Twitter. Als er nach der Partie gefragt wurde, was er am meisten von Kobe vermissen werde, sagte Doncic sichtlich bewegt: "Alles!" Bryant habe ihn motiviert, Basketball zu spielen.

Schröder Topscorer bei OKC

OKC-Star Chris Paul, der mit Bryant gut befreundet war, setzte aus persönlichen Gründen aus.

Trotz aller Trauer um Bryant musste auch Basketball gespielt werden und Dallas lag bereits zur Halbzeit mit 59:47 in Führung. Anschließend bauten sie die Führung sogar auf 16 Zähler aus, bevor die Thunder einen 11:0-Lauf starteten. Anschließend gewannen die Mavs aber wieder die Kontrolle und konnten im Schlussviertel ihre Führung immer im zweistelligen Bereich halten, sodass am Ende ein 107:97-Sieg zu Buche stand.

Doncic gelang mit 29 Punkten und elf Rebounds ein Double Double, ebenso wie Kristaps Porzingis, der 14 Punkte und zehn Rebounds beisteuerte. Auf Seiten der Thunder war Dennis Schröder mit 21 Zählern Topscorer. Doch der Sport war an diesem Abend in Oklahoma City nur Nebensache.

Timberwolves erinnern an Bryants Meilenstein

Eine bewegende Aktion zu Ehren Bryants starteten die Minnesota Timberwolves im Spiel gegen die Sacramento Kings (129:133).

Auch die Timberwolves leisteten sich zu Beginn des Spiels, ebenfalls nach einer Schweigeminute, eine Acht-Sekunden-Violation. Währenddessen legte Andrew Wiggins den Ball auf jene Freiwurflinie, wo Bryant am 14. Dezember 2014 Michael Jordan in der ewigen NBA-Scorerliste überholt hatte und zwischenzeitlich auf Rang drei stand, bevor ihn LeBron James am vergangenen Sonntag überholte.

Die Timberwolves-Stars Karl-Anthony Towns und Wiggins liefen zudem vor der Partie mit Trikots, die Kobes Nummern trugen, ein.

Auch in anderen Arenen gedachten Mannschaften und Publikum des tödlich Verunglückten. Die Missachtung der Spiel- und Wurfuhr für acht sowie 24 Sekunden war dabei üblich, zumeist verfielen die Zuschauer zudem in ein 24-sekündiges Schweigen. Zahlreiche Spieler hatten Botschaften auf ihre Schuhe geschrieben, um Bryant und seiner Tochter zu gedenken.