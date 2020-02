Der Abend des All-Star Games war in diesem Jahr ein ganz besonderer.

Der Grund: Auch mehr als drei Wochen nach dem Tod von Topstar Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna bewegt das Unglück immer noch die gesamte Basketball-Welt.

So auch vor dem All-Star Game.

Besonders emotional war die Rede von Lakers-Legende Magic Johnson. Im abgedunklen United Center von Chicago ehrte er den Basketball-Superstar.

"Wir werden nie einen anderen Basketballspieler wie Kobe sehen", sagte Magic Johnson, "81 Punkte in einem Spiel. 60 Punkte in seinem letzten Spiel. Und dann fünf NBA-Meisterschaften gewinnen."

Doch neben seiner herausragenden sportlichen Leistung betonte Johnson vor allem Bryants soziales Engagement.

Johnson: "Schwere Zeit für die ganze NBA-Familie"

"Aber worauf ich wirklich stolz bin, wenn wir an Kobe Bryant denken: Es gibt Millionen von Menschen in Los Angeles, die kein Zuhause haben und Kobe kämpfte jeden Tag darum, ihnen ein Zuhause und eine Unterkunft zu bieten", so Johnson

"Wir sind alle verletzt", brachte er die Gefühle vieler in seiner Rede zum Ausdruck, "dies ist eine schwere Zeit für die ganze NBA-Familie."

Acht Sekunden Stille folgten - in Erinnerung an Bryants legendäre Rückennummer.

Jennifer Hudson ehrt Kobe mit emotionalem Song

Jennifer Hudson sorgte für den nächsten emotionalen Augenblick, als die den Song "For All We Know (We May Never Meet Again)" vor versammelter Menge vortrug. Untermalt wurde der Gesang mit Bildern von Kobe Bryant.

Und damit war der Ehrung noch kein Ende gesetzt, denn Rapper Common hatte noch etwas Besonderes vorbereitet.

Einen Song, extra für die Bryant und die Spieler der Stadt Chicago.

"Ein König genannt Kobe Bryant"

"A king named Kobe Bryant (auf Deutsch: Ein König genannt Kobe Bryant)" lautet eine Zeile seines Raps, eine andere: "Even in the darkest times, you'll feel Kobe's light (Selbst in den dunkelsten Zeiten, wirst du Kobes Licht spüren)."

Lila und goldene Lichteffekte (die Farben der Lakers) machten Auftritt perfekt.