Basketball-Superstar LeBron James liegt sein Sport sehr am Herzen. "Es ist meine Verpflichtung und es ist mein Job, das Spiel an die Jungs weiterzugeben, die nach mir kommen. Das ist einfach meine Verantwortung", sagte James nach dem 122:114 seiner Los Angeles Lakers bei den New Orleans Pelicans um Supertalent Zion Williamson.

James nutzte die Gelegenheit, sich nach dem Spiel erstmals mit Williamson zu unterhalten. "Wenn jetzt jemand sagt, das ist ein Zeichen von Schwäche, dass LeBron mit den Gegnern einen auf Kumpel macht, dann sag ihnen, sie können mich mal", sagte der 35-Jährige und schob hinterher: "Mit einem Lächeln, Mann, mit einem Lächeln."

James war mit 34 Punkten bester Werfer der Lakers und holte mit 13 Assists und zwölf Rebounds ein Triple-Double. Williamson holte 35 Zähler für die Pelicans. Der 19-Jährige war im NBA-Draft 2019 an erster Stelle ausgewählt worden.