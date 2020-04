Die Halbfinal-Partien beim NBA2K-Turnier mit insgesamt 16 NBA-Profis stehen.

Im Viertelfinale setzte sich unter anderem Deandre Ayton (Phoenix Suns) gegen Trae Young (Atlanta Hawks) durch.

Während Ayton mit den Los Angeles Clippers zockte, wählte Young Stadtrivale Lakers und unterstützte seine Wahl auch optisch. Mit einem Shirt der verstorbenen Lakers-Legende Kobe Bryant, auf der ein gelbes Herz und Bryants Rückennummern 8 und 24 zu sehen waren, spielte der Point Guard das Videospiel bei sich zuhause.

Trotz starker Aktionen mit den Lakers-Stars LeBron James und Anthony Davis musste sich Young am Ende mit 66:73 geschlagen geben.

Duell zwischen Suns und Clippers im Halbfinale

Ebenfalls im Halbfinale stehen Devin Booker (ebenfalls Suns) sowie Montrezl Harrell und Patrick Beverley von den Los Angeles Clippers.

Die Runde der besten Vier findet in der Nacht auf Sonntag statt, dabei trifft Booker auf Harrell und Ayton auf Beverley.

Der Sieger erhält 100.000 Dollar von der NBA, NBAPA und 2K, die er an eine Corona-Hilfe seiner Wahl spenden kann. NBA2K ist vor allem in den USA ein sehr beliebter eSports-Titel, bei dem die in den Vereinigten Staaten ansässige NBA2K League das Non-Plus-Ultra für Fans des virtuellen Basketballs darstellt.