Der frühere NBA-Star Patrick Ewing ist aufgrund einer COVID-19-Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Das teilte der ehemalige Profi der New York Knicks mit. "Das Virus ist ernst und sollte nicht verharmlost werden", sagte der 57-Jährige und dankte den Beschäftigten im Gesundheitswesen "und allen, die an vorderster Front kämpfen". Die Knicks twitterten: "Alles Gute, Junge. Bleib stark."

Ewing gewann mit den USA 1984 in Los Angeles und 1992 mit dem legendären ersten Dream Team in Barcelona Olympiagold, in der NBA wurde er elfmal ins All-Star-Team berufen. Einzig den Titel in der besten Liga der Welt holte er nie. Seit 2017 trainiert Ewing sein früheres College-Team in Georgetown nahe Washington D.C.