J.R. Smith steht kurz vor einem Engagement bei den Los Angeles Lakers. Wie der NBA-Experte Adrian Wojnarowski von ESPN meldete, arbeiten der Free Agent und die Lakers am Montag an der Finalisierung des Deals.

Smith soll für den geplanten Restart der NBA in Disney World in Orlando, wo die Saison ab dem 30. Juli fortgesetzt werden soll, ins Roster aufgenommen werden.

Damit würde es auch zur Wiedervereinigung Smiths mit LeBron James kommen. Der 34 Jahre alte Guard und der Superstar standen von 2015 bis 2018 bei den Cleveland Cavaliers gemeinsam auf dem Feld.

In dieser Zeit sorgte Smith für eine denkwürdige Szene, die in die Geschichte der NBA einging. In den Finals 2018 schnappte sich Smith in Spiel vier gegen die Golden State Warriors nach einem verworfenen Freiwurf seines Teamkollegen George Hill bei 4,7 Sekunden Restspielzeit und ausgeglichenem Spielstand den Rebound.

Doch statt eine Auszeit zu nehmen oder einen letzten Wurf zum Sieg zu versuchen, dribbelte Smith die Zeit runter, weil er dachte sein Team läge in Führung – die Cavs verloren das Spiel und am Ende die Serie mit 0:4. Nicht nur LeBron war fassungslos.