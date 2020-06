Einen Tag vor der erwarteten Entscheidung über den endgültigen Modus des Re-Starts in der NBA werden weitere mögliche Details bekannt.

Wie ESPN berichtet, soll die Saison in der nordamerikanischen Basketball-Liga spätestens am 12. Oktober beendet werden - mit einem eventuellen Spiel 7 in den Finals.

NBA: Draft und Free Agency im Oktober

Mit diesem Vorschlag wird demnach NBA-Boss Adam Silver in die Abstimmung mit den Klub-Besitzern am Donnerstag gehen. (Die Tabellen der NBA)

Nach dem Ende der Saison, die wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie seit Anfang März unterbrochen ist, sollen den Informationen zufolge der Draft und die Free Agency folgen.

Was das genaue Format der restlichen Spielzeit betrifft, kann es offenbar noch zu Änderungen kommen. Sicher scheint derzeit aber zumindest das grobe Prozedere.

22 Teams spielen wohl um den Titel

So sollen am 31. Juli in Disney World in Orlando die Spiele weitergehen, allerdings nur noch mit 22 Mannschaften, die sich zunächst noch in wenigen Spielen der Regular Season und Playin-Games für die Playoffs qualifizieren können und dort dann den NBA-Champion ausspielen.

Über diese groben Züge des Formats herrscht nach amerikanischen Medienberichten weitgehende Einigkeit zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft. Für eine endgültige Entscheidung ist jedoch eine Dreiviertel-Mehrheit der 30 Klub-Bosse nötig. Auch diese gilt aber als sehr wahrscheinlich.