Die NBA wird den Restart nach der Coronapause mit einem hochklassigen Doppelpack zelebrieren.

Wie die Liga am Freitag bekannt gab, werden am 30. Juli unter anderem die Superstars LeBron James, Kawhi Leonard und Zion Williamson auf die große Bühne zurückkehren.

Los geht es mit dem Duell der New Orleans Pelicans, die mit Williamson auf die Utah Jazz und Rudy Gobert treffen. Eben jenen Gobert, dessen positiver Coronatest zur Aussetzung der Saison seit dem 11. März geführt hatte.

Anzeige

Im zweiten Spiel des Tages bekommen es die Los Angeles Lakers mit den LA Clippers um Paul George zu tun. Es ist das Aufeinadertreffen der beiden besten Teams in der Western Conference.

Zuvor war am Freitag ein Konzept bestätigt worden, dass das Walt Disney World Resort in Orlando/Florida als Austragungsort vorsieht, strenge Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle sowie einen Aktionsplan zur Rassismusbekämpfung enthält.

Houston erster Gegner der Mavericks

Insgesamt sind 22 Mannschaften am Start. Zusätzlich zu den 16 Teams, die bei der Unterbrechung des Spielbetriebs auf den Playoff-Plätzen standen, sind die sechs dabei, die maximal sechs Siege weniger auf dem Konto haben als der jeweils Achtplatzierte in ihrer Conference. Damit nehmen alle drei deutschen NBA-Profis teil: Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), Daniel Theis (Boston Celtics) sowie Moritz Wagner und Isaac Bonga (Washington Wizards).

Die Liga will alle Beteiligten ab dem 7. Juli in Florida in Quarantäne schicken. Das Hygienekonzept umfasst 113 Seiten, allerdings sind nicht alle Risiken ausgeschaltet. Das Personal in den Hotels werde beispielsweise nicht ständig auf das Coronavirus getestet.

Am Freitag war bei insgesamt 16 Spielern der NBA eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die betroffenen Spieler haben sich in Selbstisolation begeben. Der Bundesstaat Florida entwickelt sich zunehmend zu einem Corona-Hotspot. Am Freitag waren fast 9.000 neue Fälle bekannt geworden, damit wurde erneut ein Rekord an Neuinfektionen an einem Tag aufgestellt.

Am 31. Juli sollen sechs Spiele stattfinden - was ganze sieben Mal während des Saisonfinales vorkommen soll. Die wohl wichtigste Partie bestreiten die Memphis Grizzlies gegen die Portland Trail Blazers, hier geht es um den achten Platz im Westen.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Außerdem kommt es zum Duell zwischen den Boston Celtics und den Milwaukee Bucks, während es die Houston Rockets zeitgleich mit den Mavericks aufnehmen.

Der Spielplan im Überblick (alle Uhrzeiten Eastern Standard Time)

Donnerstag, 30. Juli

Utah vs. New Orleans, 18:30

LA Clippers vs. L.A. Lakers, 21.00

Freitag, 31. Juli

Orlando vs. Brooklyn, 14.30

Memphis vs. Portland, 16.00

Phoenix vs. Washington, 16.00

Boston vs. Milwaukee, 18.30

Sacramento vs. San Antonio, 20.00

Houston vs. Dallas, 21.00

Samstag, 1. August

Miami vs. Denver, 13.00

Utah vs. Oklahoma City, 15.30

New Orleans vs. LA Clippers, 18.00

Philadelphia vs. Indiana, 19.00

L.A. Lakers vs. Toronto, 20.30

Sonntag, 2. August

Washington vs. Brooklyn, 14.00

Portland vs. Boston, 15.30

San Antonio vs. Memphis, 16.00

Sacramento vs. Orlando, 18.00

Milwaukee vs. Houston, 12.30

Dallas vs. Phoenix, 21.00

Montag, 3. August

Toronto vs. Miami, 13.30

Denver vs. Oklahoma City, 16.00

Indiana vs. Washington, 16.00

Memphis vs. New Orleans, 18.30

San Antonio vs. Philadelphia, 20.00

L.A. Lakers vs. Utah, 21.00

Dienstag, 4. August

Brooklyn vs. Milwaukee, 13.30

Dallas vs. Sacramento, 14.30

Phoenix vs. LA Clippers, 16.00

Orlando vs. Indiana, 18.00

Boston vs. Miami, 18.30

Houston vs. Portland, 21.00

Mittwoch, 5. August

Memphis vs. Utah, 14.30

Philadelphia vs. Washington, 16.00

Denver vs. San Antonio, 16.00

Oklahoma City vs. L.A. Lakers, 18.30

Toronto vs. Orlando, 20.00

Brooklyn vs. Boston, 21.00

Donnerstag, 6. August

New Orleans vs. Sacramento, 13.30

Miami vs. Milwaukee, 16.00

Indiana vs. Phoenix, 16.00

LA Clippers vs. Dallas, 18.30

Portland vs. Denver, 20.00

L.A. Lakers vs. Houston, 21.00

Freitag, 7. August

Utah vs. San Antonio, 13.00

Oklahoma City vs. Memphis, 16.00

Sacramento vs. Brooklyn, 17.000

Orlando vs. Philadelphia, 18.30

Washington vs. New Orleans, 20.00

Boston vs. Toronto, 21.00

Samstag, 8. August

LA Clippers vs. Portland, 13.00

Utah vs. Denver, 15.30

L.A. Lakers vs. Indiana, 18.00

Phoenix vs. Miami, 19.30

Milwaukee vs. Dallas, 20.30

Sonntag, 9. August

Washington vs. Oklahoma City, 12:30

Memphis vs. Toronto, 14.00

San Antonio vs. New Orleans, 15.00

Orlando vs. Boston, 17.00

Philadelphia vs. Portland, 18.30

Houston vs. Sacramento, 20.00

Brooklyn vs. LA Clippers, 21.00

Montag, 10. August

Oklahoma City vs. Phoenix, 14.30

Toronto vs. Milwaukee, 18.30

Indiana vs. Miami, 20.00

Denver vs. L.A. Lakers, 21.00

Dienstag, 11. August

Brooklyn vs. Orlando, 13.00

Houston vs. San Antonio, 14.00

Phoenix vs. Philadelphia, 16.30

Portland vs. Dallas, 17.00

Boston vs. Memphis, 18.30

New Orleans vs. Sacramento, 21.00

Milwaukee vs. Washington, 21.00

Mittwoch, 12. August

Indiana vs. Houston, 16.00

Toronto vs. Philadelphia, 18.30

Miami vs. Oklahoma City, 20.00

LA Clippers vs. Denver, 21.00

Donnerstag, 13. August (Uhrzeit noch offen)

Washington vs. Boston

Portland vs. Brooklyn

Sacramento vs. L.A. Lakers

Milwaukee vs. Memphis

New Orleans vs. Orlando

Dallas vs. Phoenix

San Antonio vs. Utah

Freitag, 14. August

Philadelphia vs. Houston

Miami vs. Indiana

Oklahoma City vs. LA Clippers

Denver vs. Toronto