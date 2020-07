J.R. Smith ist zurück in der NBA. Nach seinem letzten Spiel im Herbst 2018 wurde der 34-Jährige kurzfristig für den Restart der NBA bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag genommen - und sorgt schon jetzt für Kopfschmerzen bei den Offiziellen.

Smith, der bekannt für seine Präsenz in den sozialen Medien ist, nutzte die erste Zeit in der neu geschaffenen "NBA-Blase" erst einmal um seinen Fans das Leben in der Hotel-Quarantäne näher zubringen.

Doch das kam nicht bei allen gut an. Nach kurzer Zeit wurde er gebeten seinen Instagram-Livestream zu beenden und das Handy wegzustecken.

Das erste was der für seine Eskapaden berüchtigte Dreierspezialist im Hotel kritisiert, ist das fehlende gesunde Essen.

"Du willst das ein Ferrari läuft wie ein Ferrari weil du dafür bezahlt hast, aber du kannst ihn nicht mit Chrysler-Sprit befüllen", erklärt er eindrucksvoll im Video.

Auch die Bettdecken seien zu kurz für den 1,98 Meter großen Shooting Guard. Darüberhinaus zeigte Smith auch noch die neuen "Hightech"-Armbänder der NBA, die helfen sollen ein Ausbruch des Corona-Virus früh genug zu einzudämmen.

Doch die One Man Show des J.R. Smith ist dann auch schnell vorbei, als er anscheinend eine Nachricht bekommt, in der er aufgefordert wird, schleunigst den Stream abzubrechen. Mit den Worten: "Oh man die sind sauer auf mich, habe gerade die Nachricht bekommen, ich muss abbrechen, tut mir Leid", verabschiedet sich Smith von seinem Instagram-Live Auftritt.

Smiths Deal mit den Lakers bringt ihm 290.000 Dollar dafü kann man schon einmal mit einer kurzen Decke klarkommen.