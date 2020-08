Die Dallas Mavericks sind nur noch eine Niederlage vom Playoff-Aus in der NBA entfernt.

Gegen die Los Angeles Clippers unterlagen die Mavs in der Nacht auf Mittwoch deutlich mit 111:154 und gerieten in der Best-of-Seven-Serie mit 2:3 in Rückstand.

Anders als in den vergangenen Spielen konnte Luka Doncic diesmal nicht den Unterschied machen. Zwei Tage nach seinem Buzzer-Beater in der Verlängerung kam der Slowene lediglich auf 22 Punkte und acht Rebounds. Nur sechs seiner 17 Versuche fanden ihr Ziel, dazu kam ein geworfener Dreier bei sechs Versuchen.

Mavs kommen früh unter die Räder

Sein kongenialer Partner Kristaps Porzingis kam wegen Knieproblemen überhaupt nicht zum Einsatz, Maxi Kleber schaffte zwölf Punkte in 28 Minuten. (Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Die Mavs erwischten einen Traumstart und waren nach einem Kleber-Dreier nach fünf Minuten mit 16:9 in Führung, danach ging allerdings nichts mehr. Die folgenden 19 (!) Punkte gingen an den Titelkandidaten aus Los Angeles, nach dem ersten Viertel lagen die Clippers mit 41:22 in Führung.

Diese baute das Team konstant aus, im letzten Viertel gingen die Mavs ohne den geschonten Doncic dann unter.

Anders als in den vergangenen Spielen drehte auf Seiten der Clippers Paul George auf: "Playoff P" war mit 35 Punkten bester Werfer der Partie, außerdem kam Kawhi Leonard auf 32 Zähler.

Nuggets wenden Playoff-Aus ab

Die Mavericks brauchen nun zwei Siege, um doch noch in die nächste Playoff-Runde einzuziehen. Die Clippers haben dagegen in Spiel sechs am Freitag (3 Uhr im LIVETICKER) ihren ersten Matchball.

Währenddessen haben die Denver Nuggets ihr Playoff-Aus vorerst abgewendet. Gegen die Utah Jazz gelang ein 117:107-Sieg, Utah liegt allerdings noch immer mit 3:2 in Führung. Jamal Murray beeindruckte nach seinem 50-Punkte-Spiel am Montag erneut und kam diesmal auf 42 Punkte, davon allein 33 in der zweiten Halbzeit.