Nun ist die Reihenfolge geklärt: Die Minnesota Timberwolves haben die Draft Lottery 2020 gewonnen und dürfen sich im NBA-Draft über den ersten Pick freuen.

Damit kommen die Timberwolves, in der abgelaufenen Regular Season mit der zweitschlechtesten Bilanz, auch vor den Golden State Warriors zum Zug, die als schlechtestes Team der Liga mit einer Wahrscheinlichkeit von 14 Prozent ebenso beste Chancen auf den Top-Pick besessen hatten.

Überraschend als drittes Team auswählen dürfen die Charlotte Hornets, die sich von Platz 8 vorschoben, während die Chicago Bulls von Position 7 auf 4 sprangen.

Dadurch fielen die Cleveland Cavaliers, ebenso mit einer 14-prozentigen Chance auf den Top-Pick ins Rennen gegangen, aus den Top 4, dürfen nun erst an fünfter Stelle wählen. Weil die Memphis Grizzlies erwartungsgemäß keinen Top-4-Pick ergatterten, geht ihr Erstrundenpick wegen eines Trades von 2015 an die Celtics - Boston darf nun an Position 14 wählen.

Wohl auch Ex-Ulmer Hayes als Lottery-Pick

Traditionell waren an der Lottery, die Corona-bedingt im Mai ausgefallen war, die 14 Teams beteiligt, die es nicht in die Playoffs geschafft haben. (Spielplan der NBA-Playoffs)

"Wir freuen uns darüber, nun einen talentierten Spieler in unsere Organisation holen zu können", kommentierte Timberwolves-Präsident Gersson Rosas hinterher.

Anders als im Vorjahr in Person von Zion Williamson (New Orleans Pelicans) gibt es indes keinen klaren Topfavoriten auf den ersten Pick: Hoch gehandelt werden Anthony Edwards (SG, Georgia), James Wiseman (C, Memphis), LaMelo Ball (PG, Illawarra) und Tyrese Haliburton (PG, Iowa State).

Als wahrscheinlicher Lottery-Pick gilt zudem noch Killian Hayes, der in der vergangenen Saison für ratiopharm Ulm in der BBL spielte.

Wolves schließen Trade nicht aus

"Es sind noch jede Menge Schritte auf unserem Weg zu gehen", mahnte Rosas jedoch an.

Der Wolves-Boss schloss auch einen Trade nicht aus: "Wir haben mit Karl-Anthony Towns und D'Angelo Russell zwei junge Stars, um die wir herumbauen können und noch jede Menge Potenzial. Das erlaubt es uns, einen großen Schritt in der Talente-Akquisition zu machen, unabhängig davon ob es im Draft oder auf dem Trade-Markt ist."

Die Draft-Positionen im Überblick:

1 Minnesota Timberwolves

2 Golden State Warriors

3 Charlotte Hornets

4 Chicago Bulls

5 Cleveland Cavaliers

6 Atlanta Hawks

7 Detroit Pistons

8 New York Knicks

9 Washington Wizards

10 Phoenix Suns

11 San Antonio Spurs

12 Sacramento Kings

13 New Orleans Pelicans

14 Boston Celtics

15 Orlando Magic

16 Portland Trail Blazers

17 Minnesota Timberwolves (via Brooklyn Nets)

18 Dallas Mavericks

19 Brooklyn Nets (via Philadelphia 76ers)

20 Miami Heat

21 Philadelphia 76ers (via Oklahoma City Thunder)

22 Denver Nuggets (via Houston Rockets)

23 Utah Jazz

24 Milwaukee Bucks (via Indiana Pacers)

25 Oklahoma City Thunder (via Denver Nuggets)

26 Boston Celtics

27 New York Knicks (via Los Angeles Clippers)

28 Los Angeles Lakers

29 Toronto Raptors

30 Boston Celtica (via Milwaukee Bucks)