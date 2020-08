Indiana knallhart!

Nach dem klaren 0:4-Aus gegen die Miami Heat in der ersten Runde der Playoffs in der Bubble in Disney World, entlassen die Indiana Pacers Head Coach Nate McMillan.

"Im Namen der Familie Simon und der Pacers-Organisation möchte ich Nate für seine Jahre mit dem Team danken", sagte Kevin Pritchard, Präsident der Pacers-Organisation für Basketball, in einer Erklärung. "Dies war eine sehr schwere Entscheidung für uns, aber wir sind der Meinung, dass es im besten Interesse der Organisation ist, in eine andere Richtung zu gehen. Nate und ich haben gute und schlechte Zeiten durchlebt, und es war eine Ehre, mit ihm in diesen 11 Jahren (in Indiana und Portland, Anm.d.Red.) zusammenzuarbeiten."

Kurios dabei: Erst zwei Wochen zuvor hatte die Franchise aus Indiana den Vertrag mit dem 56-Jährigen um ein weiteres Jahr verlängert.

Laut ESPN-Experte Adrian Wojnarowski haben die Pacers-Verantwortlichen auch schon einen Nachfolger für McMillan im Auge. Mike D'Antoni von den Houston Rockets soll ein ernsthafter Kandidat sein, falls er zur Verfügung stehen würde.

McMillan vom Verletzungspech verfolgt

Für McMillan geht damit eine siebenjährige Amtszeit bei den Pacers zu Ende. Von 2013 an war er als Assisstant Coach in Indiana tätig, ab 2016 trug er als Head Coach die Verantwortung.

Insgesamt feierte er in den vier Jahren als Chef 183 Siege bei 136 Niederlagen. Damit hat er nach Frank Vogel und Larry Brown die drittbeste Trainer-Quote der Franchise-Geschichte.

Mit etwas mehr Glück hätte er diese Quote vielleicht noch ausbauen können und die Pacers zum ersten Mal seit 2014 wieder in die zweite Playoffs-Runde führen können. Allerdings fielen mit den All-Stars Victor Oladipo und Domantas Sabonis zwei Stars längerfristig aus.

Vor allem das aktuelle Fehlen von Sabonis machte sich in der Serie gegen die Heat stark bemerkbar.