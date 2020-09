Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis darf mit den Boston Celtics weiter vom Titel in der NBA träumen.

Im entscheidenden siebten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen Titelverteidiger Toronto Raptors gewann der Rekordmeister 92:87 und spielt nun gegen Miami Heat um den Einzug in die Finals.

Theis trug fünf Punkte und fünf Rebounds zum Sieg bei. Bester Werfer der Partie war Jayson Tatum - der Power Forward der Celtics brachte es auf 29 Punkte. Außerdem steuerte der Superstar 12 Rebounds und sieben Assits bei.

"Wenn du etwas großartiges erreichen willst, wenn du gewinnen willst, wird es nicht einfach sein", sagte Tatum nach dem Spiel: "Aber deswegen sind wir hier."

Im Showdown um das Halbfinale hatte sich zuvor ein umkämpftes, wenn auch nicht immer hochklassiges Duell entwickelt. Zu Beginn des letzten Viertels zog Boston auf acht Punkte davon, bis zum Schluss war es jedoch stets knapp. Toronto leistete sich zu viele Fehler bei eigenem Ballbesitz. Nach insgesamt 18 Turnovers mussten die Raptors 31 Punkte schlucken.

Auch deswegen haderte Kyle Lowry nach dem Spiel mit dem Ergebnis: "Mann, es war eine bittere Niederlage. Aber sie haben gewonnen."

Nuggets noch nicht raus - dank Porter Jr.

Die Los Angeles Clippers haben hingegen ihren ersten Matchball für den Einzug ins Halbfinale vergeben.

Die Kalifornier verloren im fünften Viertelfinal-Spiel gegen die Denver Nuggets 105:111, in der Best-of-Seven-Serie führen die Clippers nur noch 3:2. Entscheidender Mann in der Schlussphase war Denvers Michael Porter Jr..

Der Rookie erzielte 1:11 Minuten vor Schluss einen wichtigen Dreier, der seinen Team einen Fünf-Punkte-Vorsprung gab. Und das, obwohl er bis dahin keinen einzigen Treffer verbuchen konnte und es sein erster Versuch von hinter der Dreier-Linie war.

"Was man an Michael liebt, ist sein Selbstvertrauen - ganz egal ob es von seiner jugendlichen Unerfahrenheit kommt oder ob er sich der Tragweite der Situation nicht bewusst ist", sagte Nuggets-Coach Mike Malone. Nicht nur mit seinem Dreier wendete Porter Jr. das Playoff-Aus seines Teams ab, ihm gelangen in den Schlusssekunden auch noch ein wichtiger Block und zwei Freiwürfe.